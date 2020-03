EisSport & EventPark Grefrath : Brings rockt unter dem Zeltdach

Sie stellten das Programm für das Event-Jahr vor (v.l.): Hans Impelmanns, Kim Papenburg, Brings-Veranstalter Sinan Heesen, Bernd Schoenmackers, Willi Nicolay, Nicole Mai vom Management der ausfallenden Hüttensause und Jan Lankes. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Event-Jahr 2020: Der Bundesköniginnentag findet im EisSport & EventPark statt. Die Vorbereitungen laufen unter Corona-Vorbehalt. Das gilt auch für das Public Viewing bei der Fußball-Europameisterschaft im Juni.

Im Grefrather EisSport & EventPark läuft der Countdown. Am Freitag um 20 Uhr steigt die Abtauparty, am Samstag und Sonntag besteht dann noch einmal Gelegenheit zum Eislauf – dann ist die Saison beendet. Im Außenbereich hat bereits die Natur mit ihren milden Temperaturen dafür gesorgt, dass nur hier und da noch ein paar kleine Eisreste zu erkennen sind.

Am Sonntag, 22. März, beginnt das Event-Jahr mit „Mädchen Klamotte“, einem Flohmarkt extra für Mädels. Ob Mode, Schuhe oder Accessoires, alles ist in reichlicher Auswahl vorhanden. Vom 26. bis zum 28. März verwandelt sich die Halle in einen riesigen Supermarkt. Lidl-Non-Food-Verkauf ist dann wieder angesagt. Es locken Rabatte von bis zu 70 Prozent. Am 26. April schaut eine alte Bekannte wieder in Grefrath vorbei: Bibi Blocksberg zeigt unter dem Motto „Alles wie verhext“ um 13 und 16 Uhr gleich zwei Vorführungen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. All diese Veranstaltungen sind aktuell nicht gefährdet, weil sie nicht die Grenze von 1000 Besuchern überschreiten.

Info Die Hüttensause wird 2021 nachgeholt Die Hüttensause hätte am 4. April in Grefrath Premiere feiern sollen. Da der Veranstalter krank ist und der Genesungsprozess mehrere Monate dauern wird, ist die Veranstaltung jedoch abgesagt worden. Ein neuer Termin ist bereits gefunden: Samstag, 20. März 2021. Die Ticket behalten ihre Gültigkeit. Die Fans dürfen sich auf acht Stunden Live-Musik freuen. Alle Künstler haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, unter anderem Oli P., Willi Herren und Ingo ohne Flamingo.

„Stoffencircus“ heißt es am 10. Mai von 11 bis 17 Uhr. „Dann erkennt man die Halle nicht wieder“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Nähfreunde aus der ganzen Region kommen auf ihre Kosten, der Eintritt ist frei. Eine Premiere und eine für die Niersgemeinde vielleicht einmalige Veranstaltung steht am 23. und 24. Mai auf dem Programm. Die Grefrather Antonius-Schützen bitten zum Bundesköniginnentag, der auf dem kompletten Gelände des EisSport & EventParks stattfindet. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit einem Empfang, es folgen verschiedene musikalische Darbietungen, der Große Zapfenstreich und ein Heimatabend mit der Band „United 4“ „Die sehen alle ziemlich wild aus, sind aber ganz liebe Jungs“, sagt Hans Impelmanns, Kassierer der Antonius-Schützen.

Am Sonntag beginnt nach dem Festhochamt um 10.15 Uhr in der Halle ein feierlicher Umzug durch Grefrath und durch das Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg. Es folgt ein musikalischer Ausklang auf dem Gelände des Eisstadions. Die Planungen laufen unabhängig von Corona ganz normal: „Der Aufwand ist enorm. Es wäre natürlich schade, wenn am Ende alles umsonst ist“, sagt Impelmanns.

Die bekannte Kölner Formation „Brings“ spielt im August unter dem Grefrather Zeltdach. Foto: Anne Orthen (ort)

Fragezeichen stehen auch hinter der Fußball-Europameisterschaft im Juni und dem Public Viewing bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft. „Wir planen da mit gebremstem Schaum“, sagte Geschäftsführer Bernd Schoenmackers. Sollte die Veranstaltung stattfinden, erhoffen sich die Verantwortlichen ein besseres Abschneiden der Deutschen als bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren, als die Mannachft nach desaströsen Vorstellungen bereits nach der Vorrunde nach Hause reisen musste.

Nach der Sommerpause geht es am 22. und 23. August mit der 15. Auflage der US-Car & Bikeshow weiter. „Wir freuen uns auf ein energiereiches Rahmenprogramm“, sagt Lankes. So gibt es unter anderem Musik, Modenschauen und Stunt­shows. Eine „Superjeilezick“ erleben die Zuschauer beim Auftritt der Band „Brings“ am 28. August unter dem Zeltdach.

Comedian Chris Tall kommt erstmals nach Grefrath. Foto: Oliver Maschke