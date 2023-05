Interview Meral Thoms (Grüne) und Guido Görtz (CDU) So war das erste Jahr im Landtag

Das erste Jahr als Mitglied des Landtags: War es so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Meral Thoms: Das erste Jahr war durch Krisen geprägt, was ich in dem Ausmaß nicht erwartet hätte. Insbesondere der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die folgende Energiekrise, aber auch die Klimakrise haben die Menschen in NRW bewegt. Für uns galt, kurzfristig Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden und gleichzeitig nachhaltige Politik für kommende Generationen zu gestalten.

Guido Görtz: Es ist noch viel besser. Die Wähler in Schwalmtal, Viersen und Willich haben es mir mit einem starken Wahlergebnis ermöglicht, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen - und so setze ich mich auch mit Leidenschaft für die Menschen in der Region ein. Jeden Tag mit neuen Herausforderungen, vielfältigen Aufgaben, spannenden Menschen und in einem klasse Team. Für all das bin ich sehr dankbar.