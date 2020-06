Kempen : Ein Konzert in der Paterskirche mit vielen Problemen im Vorfeld

Kempen Bis zuletzt war wegen der Corona-Pandeme unsicher, ob die vier Musiker vom „Dänischen Streichquartett“ in Kempen auftreten würden. Doch dann gaben sie gleich zwei Konzerte in der Paterskirche.

Die Erleichterung war Initiator Peter Landmann vom Verein „Kempen Klassik“ anzumerken, als er das Publikum zum letzten Kammerkonzert dieser Saison in der nach den Coronavorschriften nicht voll besetzten Paterskirche begrüßte. Die vier Musiker aus Dänemark, die das „Danish String Quartet“ bilden, an den Niederrhein zu holen, bedeutete immer wieder geänderte Planungen und viele Telefonate. Erst waren – durch die Pandemie bedingt – die Grenzen dicht, so dass die Musiker sich bei ihrer Rückkehr in Quarantäne hätten begeben müssen, dann wurden die Flüge von Kopenhagen nach Düsseldorf gestrichen. Also wählten die Dänen das Auto und kamen – mit einer Zwischenübernachtung – am Nachmittag des Konzerttages „topfit“ an. Immerhin waren sie anschließend zweifach gefordert – wurde doch das Konzert (wie auch alle Veranstaltungen der neuen Saison) um 18 Uhr und um 20 Uhr gegeben.