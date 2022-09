Vier Tage Vergnügen für Familien : Herbstkirmes beginnt am Samstag in Kempen

Kempen In Kempen ist ab dem Wochenende wieder Kirmes. Der Kirmesdienstag ist traditionell Familientag. Dann öffnen Schausteller ihre Attraktionen zu ermäßigten Preisen.

Auf dem Viehmarkt steht ein Klassiker, der „Musikexpress“, ebenso wie ein Kinderkarussell. Ein Highlight: ein Fahrgeschäft, bei dem sich Kinder in einem Luftball durch ein Wasserbecken bewegen können. Daneben gibt es auch auf dem Viehmarkt wieder die Chance, am Schießstand oder beim Pfeilwerfen etwas zu gewinnen. Natürlich sind auch dort allerhand Leckereien zu entdecken. Ebenso wie auf der Engerstraße, auf der von Grill über Crepes bis Slush-Eis alles vertreten ist. Die Jüngsten können sich währenddessen beim Entenangeln vergnügen. Insgesamt sei es bei der Herbstkirmes gelungen, wieder ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine zu stellen, teilte die Stadt mit. Marktmeister Herbert Mohn freue sich zudem, dass die Kirmes dieses Mal wieder fast an die Größe in der Zeit vor Corona heranreicht. Denn wie in vielen Branchen aktuell ist der Personalmangel bei den Schaustellern groß, sodass vielerorts Kirmesveranstaltungen mit kurzfristigen Absagen kämpfen mussten. Hier profitiere Kempen von seinem guten Ruf und der schönen Atmosphäre. Gespräche mit Schaustellern für das kommende Jahr liefen bereits und erste vielversprechende Bewerbungen für 2023 seien ebenfalls schon da. Geöffnet ist die Kirmes von Samstag bis Dienstag von 13 bis 22 Uhr, am Kirmesdienstag ist traditionell Familientag mit ermäßigten Preisen. Der Wochenmarkt findet am Freitag, 9. September, und Dienstag, 13. September, auf dem Burgparkplatz statt.