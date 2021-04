Wege in den Beruf : Das bietet das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen

Kempen Knapp 3000 Schüler, 182 Pädagogen und fünf Fachbereiche mit 29 Bildungsgängen – das sind die aktuellen Zahlen des Rhein-Maas Berufskollegs. Die Schülerzahlen sind auch in Pandemie-Zeiten stabil.

Die Wege in den Beruf sind vielfältig. Das greift das Rhein-Maas-Berufskolleg des Kreises Viersen mit seinen vier Standorten, darunter zwei in Kempen, auf. Dort finden Auszubildende ihre Berufsschule und junge Menschen zudem eine Vielzahl von Vollzeitlehrgängen, die sie auf einen Beruf und einen Abschluss vorbereiten. Im Rahmen der einjährigen Berufsorientierung kann der Hauptschulabschluss gemacht werden. Die Internationale Förderklasse bereitet Jugendliche mit keinen oder wenigen Deutschkenntnissen auf das deutsche Schulsystem vor. Das Abitur kann genauso abgelegt werden wie die Fachoberschulreife.

Angebot Das Berufskolleg bietet unter anderem Vollzeitbildungsgänge der einjährigen Berufsfachschule (Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife), der zweijährigen Berufsfachschule (Fachhochschulreife) und zum beruflichen Gymnasium (Abitur) an. Auch in der Abteilung Ausbildungsvorbereitung ist es möglich, neben beruflichen Qualifikationen in verschiedenen Bereichen, den Hauptschulabschluss zu erwerben.

Mit über 950 Schülern ist der Bereich Technik am stärksten frequentiert. Es folgen Wirtschaft und Verwaltung mit rund 681 Schülern und der Gesundheitssektor mit 583 Schülern. Über 200 Schüler besuchen den Zweig Agrarwirtschaft, über 250 Schüler nutzen die berufliche Orientierung. In diesem Bereich arbeitet das Berufskolleg mit verschiedenen Trägern zusammen, die Praktika in Betrieben ermöglichen. Zwei Tage stehen dem Unterricht in der Schule zur Verfügung, während drei Tage in einem Betrieb verbracht werden. Die Vollzeitlehrgänge zeichnen sich durch einen starken Praxisbezug aus.