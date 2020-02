Grefrath : Freilichtmuseum: Dachdecker setzen Reetdächer instand

Etwa 250 Quadratmeter Dachfläche werden derzeit in der Hofanlage Hagen im Freilichtmuseum erneuert und ausgebessert. Dächer aus Stroh oder Reet waren bis zum 18. Jahrhundert am Niederrhein üblich. Foto: Freiliochtmuseum/Freilichtmuseum

Grefrath In der Hofanlage Hagen erneuern Arbeiter einer Spezialfirma das Reet.

Dachdecker sind derzeit im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath am Werk: In der Hofanlage Hagen sind derzeit die Reetdachdecker beschäftigt. Die Dächer von Wohnhaus und Berfes werden teils erneuert, teils ausgebessert. Die Dachdecker der Firma Schmütz aus Oldenburg (Holstein) bearbeiten eine Fläche von etwa 250 Quadratmetern. Die verbleibenden Reetflächen werden abgeputzt, also von Moos und verrottetem Reet befreit, mit Reet ausgestopft und nachgeklopft.