Critical Mass (Rudelradeln) für sicheres Radfahren : Radtour für die Gleichberechtigung im Straßenverkehr

Kempen Am kommenden Freitag, 31. Mai, 18 Uhr, treffen sich wieder viele Kempener Radfahrer auf dem Buttermarkt zur so genannten Critical Mass (Rudelradeln) für sicheres Radfahren. Die Teilnehmer an der Radtour durchs Stadtgebiet wollen Gleichberechtigung gegenüber den Autofahrern.

Mit der gemeinsamen Radtour soll aber auch ein Zeichen für das neue Baugebiet im Kempener Westen gesetzt werden: „Hier soll der Radverkehr die Stellung bekommen, die er in Kempen verdient“, so Gisela Ditzen. „Eine optimale Anbindung des Wohngebiets an die Innenstadt per Rad ist möglich und einfach umzusetzen über Ziegelheider Straße, Dämkesweg und Heyerdrink. Eine Westtangente für den außerstädtischen Autoverkehr würde den Radverkehr in Kempen darüber hinaus sehr viel sicherer machen.“ In diesem Zusammenhang fordert die Bürgerinitiative ein neues Mobilitätskonzept. Wer die Anliegen der Bürgerinitiative unterstützen will, sollte am Freitag um 18 Uhr (wie übrigens an jedem letzten Freitag im Monat) zum Buttermarkt kommen und mit Gleichgesinnten eine Rundfahrt durch Kempen unternehmen. Zuvor findet ab 17 Uhr die Mahnwache der Initiative „Fridays for Future“ auf dem Buttermarkt statt.