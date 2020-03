Drei neue Corona-Fälle in Kempen : Grundschule und drei Kitas in Kempen dicht

Kempen/Willich Wegen neuer Corona-Fälle schließt die Stadt Kempen für zunächst zwei Wochen die Grundschule St. Hubert und drei Kitas. Kreisweit gab es am Donnerstagnachmittag 13 infizierte Personen. Der Kreis schließt Klassen und eine Kita.

Seit Donnerstagnachmittag gibt es kreisweit insgesamt 13 mit dem Coronavirus infizierte Personen, sieben Erkrankte kamen seit Mittwoch dazu. Kreis und Kommunen erhöhen daher die Sicherheitsmaßnahmen. Nachdem am Mittwoch bereits die Stadt Willich die Grundschule und die DRK-Kita in Wekeln wegen möglicher Ansteckungsgefahr geschlossen hatte, musste die Stadt Kempen aufgrund von drei neuen Corona-Fällen im Stadtgebiet am Donnerstag die Grundschule St. Hubert und die drei Kitas St. Raphael (in St. Hubert) und Spatzennest sowie St.-Peter-Allee (beide Kempen) schließen. Die Einrichtungen sind von Freitag an bis einschließlich Donnerstag, 26. März, dicht. Eine Ganztagsbetreuung in der St. Huberter Grundschule findet nicht statt. Zudem wurde eine Kindertagespflegeeinrichtung geschlossen.