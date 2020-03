Coronavirus : Erste Veranstaltungen sind abgesagt

Noch ist nicht klar, ob das Märzenfest stattfinden kann. Das Foto zeigt den Faßanstich im vergangenen Jahr. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kempen/Willich/Grefrath Die Organisatoren von größeren Veranstaltungen warteten am Montag auf eine Entscheidung des Kreises Viersen, möglicherweise anstehende Events wegen der Corona-Epidemie abzusagen. Darüber wurde am Montag von den Kommunen mit dem Landrat Gespräche geführt.

Eine entsprechende Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums und von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gibt es dazu bekanntlich.

Reagiert hat unterdessen bereits der Grefrather Eissport- & Eventpark. Er sagte am Montag die für den 4. April geplante Grefrather Hüttensause „Die verrückte Après-Ski Gaudi“ ab. Die Party im XXL-Format wird auf Samstag, 20. März 2021, verschoben. Dazu haben alle Künstler dem Kölner Veranstalter Wire Concert bereits ihre Zusage gegeben. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Auch die Kempener Feuerwehr hat ihre Hauptversammlung – sie sollte am 20. März im Forum St. Hubert stattfinden – auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Wehrleute seien alle gesund und einsatzbereit, aber aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kempener Bürgern habe man sich zu diesem Schritt entschieden, so Feuerwehrsprecher Johannes Dicks. „Die Vorstellung, dass eine komplette Feuerwehr für zwei Wochen in Quarantäne geschickt wird, ist nur schwer vorstellbar“, meinte Dicks.

Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Stadtverwaltung eine kreisweite Entscheidung abwarten wolle, bevor man selbst entscheide, inwieweit der Halbfastenmarkt am 17. März oder das Frühlingsfest in der Altstadt am letzten März-Wochenende stattfinden können. Ähnlich abwartend verhält sich derzeit der Allgemeine Schützen-Verein (ASV) Willich mit dem Märzenfest, das am Samstag, 21. März, im Festzelt auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerks Becker geplant ist. Ebenfalls nicht abgesagt sind die Veranstatungen der Senioren-Initiative Kempen im Begegnungszentrum „Haus Wiesengrund“.

Unterdessen teilte der Kreis am Montag mit, dass sich unverändert fünf Personen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Kreisweit befänden sich 68 Personen in häuslicher Isolation. Mittlerweile seien alle 28 Polizeibeamten, die mit zwei infizierten Kolleginnen Kontakt hatten, negativ getestet worden. Sie könnten ihren Dienst nun wieder aufnehmen, so Kreissprecherin Anja Kühne.

(rei/msc)