Corona-Krise : Rathäuser geschlossen, Sitzungen sind abgesagt

Kempen Die für Montagabend geplante Sitzung des Kempener Sportausschusses fand nicht statt. Sie war am Sonntagabend wie alle anderen anstehenden Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien kurzfristig abgesagt worden.

Bis nach den Osterferien kommt damit auch das politische Geschehen in der Thomasstadt weitgehend zum Erliegen. Denn die Parteien verzichten ebenfalls auf ihre internen Sitzungen. Auch die für Montagabend geplante Gründungsversammlung eines Kempener Ortsverbandes der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) fand nicht statt. Sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Allerdings muss die ÖDP einen Ortsverband gründen, will sie bei der Kommunalwahl am 13. September in Kempen antritt.