Corona : Zwei weitere Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Zwei weitere Personen sind im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Dabei handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine 87-Jährige und eine 78-Jährige aus Viersen.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 13. Mai, 203 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 48 davon in Willich, 38 in Kempen, 29 in Tönisvorst und elf in Grefrath. Die geschätzte Zahl der akut infizierten Personen liegt im Kreis Viersen derzeit bei 2235 Personen. Gemessen wird die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer.