Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Todesfälle im Kreis

Kreis Viersen Im Kreis Viersen hat es zwei weitere Todesfälle gegeben, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Laut Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen Mann aus Kempen (59) und einen Grefrather (65).

Zudem wurden dem Kreis seit Samstag 159 neue Infektionen mit dem Virus bekannt. Aktuell gelten damit 577 Personen im Kreisgebiet als infiziert; davon in Kempen 125, in Willich 83, in Tönisvorst 48 und in Grefrath 39. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 139 auf 127.