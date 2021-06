Weniger Corona-Infektionen im Kreis Viersen : CUZ in Kempen stellt Betrieb vorläufig ein

Kempen Grund für die Schließung sind die stark gesunkenen Fallzahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Dadurch sank auch die Nachfrage nach den PCR-Tests, hieß es.

Das Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) an der Arnoldstraße in Kempen stellt am Mittwoch, 30. Juni, vorläufig den Betrieb ein. Das CUZ, das gemeinsam vom Kreis Viersen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein betrieben wird, war im August 2020 eingerichtet worden. Auf der Internetseite www.cuz-nrw.com ist nun zu lesen, dass die Einrichtung den Betrieb am 30. Juni vorläufig einstellt, Termine können über den Online-Kalender nicht mehr vereinbart werden.

Grund für die vorläufige Schließung sind die stark gesunkenen Corona-Fallzahlen im Kreis Viersen, entsprechend ist die Nachfrage nach PCR-Tests gesunken. Mehrere zehntausend PCR-Tests seien in den vergangenen Monaten im CUZ durchgeführt worden, berichtet der Kempener Mediziner Arndt Berson, Mitinitiator des CUZ und Vorsitzender der Kreisstelle Viersen der KV Nordrhein. Der Kreisstellenvorstand habe sich mit der Frage befasst, ob man das CUZ mit Blick auf die sinkenden Fallzahlen schließe oder nicht. Doch die Sorge, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus weiter ausbreite, die Fallzahlen entsprechend in einigen Wochen wieder steigen könnte, ist groß. Deshalb habe man beschlossen, das CUZ in einen „Stand-by-Modus“ zu versetzen, so Berson. Sollte es wieder mehr Infektionen geben, könne auch das CUZ den Betrieb wieder aufnehmen – die Container bleiben deshalb an der Arnoldstraße stehen.