Eislaufen in Grefrath : Corona-Teststelle für Kinder am Eisstadion

Der Eissport- und Eventpark Grefrath bietet Eislaufvergnügen auf 8000 Quadratmetern. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Während der Weihnachtsferien können sich Kinder vor dem Eislaufen am Stadion in Grefrath testen lassen. Außerdem können Besucher auch an Silvester und Neujahr über das Eis gleiten.

Der Eissport- und Eventpark in Grefrath ist auch in den Weihnachtsferien durchgehend geöffnet. Insgesamt bietet das Eisstadion 8000 Quadratmeter Eisfläche in der Halle, im Zelt draußen und auf dem Außenring. Während der Wochentage ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18.30 Uhr. Die letzten Runden des Jahres kann man an Silvester, 31. Dezember, von 10 bis 17 Uhr drehen. An Neujahr, 1. Januar, steht das Eis von 14 bis 18.30 Uhr zur Verfügung.

Allerdings müssen die Besucher corona-bedingt einige Regeln beachten. „Die Sicherheit unserer Besucher steht an erster Stelle und wir möchten allen ein sicheres Gefühl bei ihrem Aufenthalt geben“, betont Geschäftsführer Bernd Schoenmackers. Die Weihnachtsferien gehören zu den am stärksten frequentierten Zeiten während der Saison. Damit es nicht zu Ansammlungen auf dem Eis kommt, wird die Kapazität während der Weihnachtsferien auf rund die Hälfte der normalerweise möglichen Besucher reduziert. Zudem gilt innerhalb der gesamten Anlage, also vom Parkplatz bis über den Außenbereich, Maskenpflicht. Nur auf den Eisflächen darf die Maske abgesetzt werden. Zulässig sind ausschließlich OP- oder FFP2-Masken. Wer die Eisfläche verlässt, muss die Maske wieder aufsetzen. Um die Zahl der Besucher bestmöglich kontrollieren zu können, werden bis zum 9. Januar keine Tickets an der Tageskasse verkauft. Sie sind ausschließlich online erhältlich unter www.eisstadion.de. Auch Verleih- und Schleiftickets sind ausschließlich online buchbar.

Weiterhin gilt im Eisstadion die 2G-Regel, Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre, die nicht geimpft sind, müssen bis zum 9. Januar einen offiziellen, negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kinder bis zum Schuleintrittsalter sind davon ausgenommen.

Während der Weihnachtsferien wird dafür extra eine Teststelle am Eisstadion aufgebaut, an der sich Kinder mit Einwilligung der Eltern testen lassen können. Geöffnet ist die Teststelle montags bis freitags von 9.30 bis 17.30, am Wochenende von 9.30 bis 17 Uhr, an Silvester von 9.30 bis 15.30 und an Neujahr von 13.30 bis 17.30 Uhr. Das Formular zur Einwilligung kann vorab unter www.eisstadion.de heruntergeladen werden.

(biro)