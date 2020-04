Grefraths Wirtschaftsförderer Jens Ernesti : Firmen haben noch viele Fragen zu den Soforthilfen

Grefrath Wirtschaftsförderer Jens Ernesti hält den Kontakt.

In Grefrath ist das Rathaus nach wie vor geschlossen, die meisten Dinge werden per Telefon oder E-Mail erledigt. Die Mitarbeiter machen also ihre Arbeit. Wirtschaftsförderer Jens Ernesti hat in diesen Tage sogar eine ganze Menge zu tun. Viele Unternehmen, sagt Ernesti im Telefonat mit der RP, hätten Fragen zu den Soforthilfen, die das Land Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellt hätte. Wegen eines Betrugsversuchs waren die Formulare vorübergehend von der Internetseite des Landes verschwunden. „Das hat für Verunsicherung gesorgt“, sagt Ernesti.