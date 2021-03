Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert steigt im Kreis Viersen auf 85

Kreis Viersen Seit Samstag wurden im Kreis Viersen 92 neue Corona-Fälle bekannt. 378 Menschen gelten als aktuell infiziert. Der Inzidenzwert steigt weiter an und liegt nun bei 85.

Im Kreis Viersen steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an. Seit Samstag wurden im Kreisgebiet 92 neue Infektionen bekannt. Damit gelten 378 Menschen als aktuell infiziert – 19 davon in Grefrath, 39 in Kempen, 43 in Tönisvorst und 60 in Willich. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt von 67 auf 85.

Neue Corona-Fälle meldete der Kreis am Montag aus Schulen und Kitas. An der Kita Panama in Tönisvorst wurden 15 Personen positiv getestet, an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule und an der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße in Tönisvorst gab es je einen positiven Corona-Fall. In den sechs Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 18 Menschen stationär behandelt, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, fünf von ihnen werden beatmet.