Corona : Inzidenzwert sinkt im Kreis Viersen auf 19,4

Der Inzidenzwert im Kreis Viersen ist leicht gesunken (Symbolfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 6. August, sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 105 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 14 von ihnen in Willich, neun in Grefrath, sechs in Tönisvorst und fünf in Kempen.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der Inzidenzwert – sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 20,4 auf 19,4. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1.

Bislang wurden in 2523 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen, davon sind 54 Personen aktuell infiziert – alle mit der Delta-Variante. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen befinden sich derzeit vier Personen in stationärer Behandlung wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Keiner dieser Patienten liegt auf der Intensivstation oder muss beatmet werden.

(msc)