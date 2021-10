17 neue Corona-Infektionen : Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt leicht

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 22. Oktober, 17 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 232 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 47 in Willich, 30 in Kempen, zwölf in Grefrath und acht in Tönisvorst. 78 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Zwei neue Fälle werden aus dem Von-Broichhausen-Stift in Kempen gemeldet.