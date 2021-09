227 Menschen sind infiziert : Inzidenzwert im Kreis Viersen ist leicht gestiegen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag, 21. September, 24 neue Corona-Fälle bekannt geworden, darunter sind acht Personen im Alter zwischen zehn und 19 Jahren.

Aktuell gelten im Kreisgebiet 227 Personen als infiziert – davon 39 in Willich, 19 in Kempen und 14 in Tönisvorst. In Grefrath gibt es derzeit keine bekannten Corona-Fälle. Wie der Kreis Viersen am Dienstag mitteilte, befinden sich aktuell 201 Kontaktpersonen in Quarantäne.