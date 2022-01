Neue Corona-Infektionen : Inzidenz sinkt im Kreis Viersen auf 293,4

Aktuell gelten 1347 Personen im Kreis Viersen als mit dem Coronavirus infiziert (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 7. Januar, 123 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 1347 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 237 davon in Willich, 204 in Tönisvorst, 193 in Kempen und 49 in Grefrath.

228 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Ein neuer Fall wird aus dem Evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt gemeldet.

Den größten Anteil der aktuell Infizierten machen die Altersgruppen der 10- bis 19- sowie der 20 bis 29-Jährigen mit jeweils 23,6 Prozent aus. Personen ab 70 Jahren stellen einen Anteil an den Erkrankten von insgesamt vier Prozent.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der sogenannte Inzidenzwert – sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 294,4 auf 293,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 291,4.

In den Krankenhäusern des Kreises Viersen werden derzeit 20 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stationär behandelt. Eine Person liegt auf einer Intensivstation und wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 2,67.

Insgesamt wurden im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie 20.363 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Nicht jede Probe wird typisiert oder sequenziert, sodass nicht in allen Fällen klar ist, welche Variante vorliegt. 2645 Ansteckungen konnten bisher der Alpha-Variante, 268 Fälle der Beta-Variante, 2992 Ansteckungen der Delta-Variante und 275 Fälle der Omikron-Variante zugeordnet werden.

(msc)