Corona : Corona: Inzidenz im Kreis Viersen steigt auf 729,0

Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 6. Oktober, 2114 neue Corona-Infektionen bekannt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 6. Oktober, 2114 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 311 davon in Willich, 262 in Kempen, 227 in Tönisvorst und 114 in Grefrath. Die Zahl der akut Infizierten liegt im Kreis Viersen aktuell bei 3638. Diese Hochrechnung beruht auf Schätzwerten der durchschnittlichen Infektionsdauer auf Basis des Algorithmus des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen steigt weiter deutlich und liegt nach Angaben des RKI aktuell (13. Oktober) bei 729,0. Eine Woche zuvor lag sie bei 456,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt derzeit bei 637,6.

In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit insgesamt 34 Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt. Es liegt derzeit allerdings kein Corona-Patient auf einer Intensivstation oder muss beatmet werden, teilt der Kreis Viersen weiter mit.

(msc)