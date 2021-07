Corona im Kreis Viersen : Inzidenz im Kreis Viersen steigt wieder an

Symbolfoto Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder gestiegen: von 4,7 am Mittwoch auf 7,4 am Donnerstag.

Es gibt vier neue Infektionen mit dem Coronavirus, womit aktuell 23 Personen im Kreisgebiet als infiziert gelten; davon zehn in Willich und jeweils zwei in Grefrath und Tönisvorst. In Kempen gilt derzeit keine Person als infiziert.

Bislang wurden in 2421 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen; davon sind sechs Personen aktuell infiziert – vier mit der Variante B.1.1.7 (Alpha) und zwei mit der Variante B.1.617.2 (Del-

ta). Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 494 Infektionen mit Mutanten aus. Hiervon gilt keine Person als aktuell infiziert.

Insgesamt gab es im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie 11.655 nachgewiesene Corona-Fälle.

(emy)