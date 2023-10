Gesundheit im Kreis Viersen Schon 105 Corona-Fälle im Oktober gemeldet

Seit der 27. Kalenderwoche, das war Anfang Juli, registriert das Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit eine kontinuierlich steigende Zahl von Corona-Infektionen. Das zeigt sich auch in der Beobachtung des Abwassers; in der Mehrzahl der Standorte werden laut RKI höhere Werte nachgewiesen. Mit dem Beginn der kühleren Jahreszeit sind auch immer mehr Menschen erkältet, so stellte das RKI in der 42. Kalenderwoche, das war die vergangene Woche, einen Anstieg bei den akuten Atemwegserkrankungen im Vergleich zur Vorwoche fest.