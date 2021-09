An der Heesstraße : Impfaktion am Wochenende für Kinder im Kreis Viersen

Impfaktion am Wochenende für Kinder im Kreis Viersen

An der Heesstraße

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet am Samstag, 4. September, 14 bis 20 Uhr, und Sonntag, 5. September, 10 bis 20 Uhr, Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren an.

Sie können sich im Impfzentrum des Kreises an der Heesstraße in Viersen-Dülken gegen das Coronavirus impfen lassen, eine Terminvereinbarung ist für die erste Impfung nicht nötig. Wer jetzt am Wochenende die Erstimpfung dort erhält, kann sich bis Ende September im Impfzentrum ein zweites Mal impfen lassen, sonst beim Kinderarzt.