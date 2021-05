Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Todesfälle in Willich

Kreis Viersen Zwei weitere Männer sind an Covid-19 gestorben. Dabei handelt es sich laut Kreisangaben um einen 77-Jährigen und einen 92-Jährigen aus der Stadt Willich. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt im Kreis Viersen von 114 auf 109.

Am Dienstag, 4. Mai, wurden der Kreisverwaltung 37 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit gelten aktuell 615 Personen im Kreisgebiet als infiziert, davon 105 in Willich, 87 in Tönisvorst, 73 in Kempen und 29 in Grefrath. Jeweils einen neuen Corona-Fall gibt es in der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert und in der Kindertagesstätte St. Raphael in Kempen.