Corona im Kreis Viersen : Zwei Bewohner in Seniorenhaus in St. Tönis infiziert

Symbolfoto Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 16 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 184 im Kreisgebiet als infiziert, davon sieben in Grefrath, 19 in Kempen, 22 in Tönisvorst und 39 in Willich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Seniorenhaus in St. Tönis in Tönisvorst gab es zwei neue Fälle, dort wurden zwei Bewohner positiv getestet. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 46 auf 37. Bislang wurden in 97 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Aktuell sind 36 Personen davon mit einer Corona-Mutation infiziert, zehn mit der südafrikanischen, 26 mit der britischen Variante. Weil nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 67 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 17 Personen als aktuell infiziert, acht mit der südafrikanischen, neun mit der britischen Variante. Insgesamt entfallen laut Kreis 95 Ansteckungen auf die südafrikanische, 69 auf die britische Variante. In den sechs Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 16 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt. Wie viele von ihnen im Kreisgebiet wohnen, ist nicht erfasst. Drei von ihnen werden beatmet.

(biro)