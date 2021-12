Corona im Kreis Viersen : Sieben Tote – Impfungen an Heiligabend

Der Kreis Viersen bietet auch an Heiligabend Impfungen an (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Sieben weitere Personen sind im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich um einen 89-Jährigen, einen 86-Jährigen und einen 66-Jährigen aus Viersen, eine 71-Jährige aus Willich, einen 50-Jährigen aus Kempen sowie einen 78-Jährigen und eine 92-Jährige aus Nettetal.

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 69 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1049 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 247 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Das Impfzentrum des Kreises Viersen in Viersen-Dülken an der Heesstraße bietet auch an Heiligabend und Silvester Impftermine an. Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind jeweils von 8 bis 12 Uhr möglich. Das Angebot gilt für Personen ab zwölf Jahren. Eine vorherige Terminbuchung ist notwendig unter: https://shop.ticketpay.de/organizer/QRS5VIX1?view=list