Corona im Kreis Viersen : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI auf 7,0

Symbolfoto Foto: dpa/Marius Becker

Kreis Viersen (emy) Im Kreis Viersen sind am Freitag, 9. Juli, fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit gelten aktuell 28 Personen im Kreisgebiet als infiziert; davon 13 in Willich, drei in Tönisvorst und zwei in Grefrath.

Kempen bleibt weiterhin ohne einen aktuellen Corona-Fall.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 7,4 auf 7,0. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung seit Freitag die Maßnahmen der neuen „Inzidenzstufe 0“.

Mit ihr wird eine Normalisierung vieler Lebensbereiche möglich, da etwa die Kontaktbeschränkungen entfallen. Die Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen wird empfohlen, ist aber nicht mehr verpflichtend. Die Maskenpflicht besteht grundsätzlich weiterhin im Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr. In vielen Innenbereich wird sie nur noch empfohlen.

(emy)