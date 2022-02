Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert nähert sich der 2000er-Marke

Der Kreis Viersen bietet wieder mobile Impfaktionen an (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 11. Februar, 1024 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 9779 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 1459 davon in Willich, 1316 in Kempen, 989 in Tönisvorst und 521 in Grefrath.

Sieben neue Fälle werden aus dem Evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt gemeldet, vier aus dem DRK-Seniorenzentrum Moosheide in Willich und drei aus dem Hubertusstift in Willich-Schiefbahn.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1721,7 auf 1941,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1532,7. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit insgesamt 42 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt, zwei von ihnen liegen auf einer Intensivstation und werden beatmet.

Der Kreis Viersen bietet in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in den kommenden Wochen weitere Impfungen gegen das Coronavirus für Personen ab zwölf Jahren an. Beispielsweise am Donnerstag, 17. Februar, von 12 bis 17 Uhr im Impfbus des Kreises am Parkplatz an der Rosental-Halle, Gelderner Straße 69 in St. Tönis sowie am Freitag, 18. Februar, von 15 bis 19 Uhr im alten Wasserwerk an der Walzwerkstraße im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in Willich. Sowohl Biontech als auch Moderna stehen als Impfstoffe zur Verfügung. Personen ab 30 Jahren werden mit Moderna geimpft. Für Schwangere, Stillende und Personen unter 30 Jahren steht der Impfstoff von Biontech zur Verfügung.

(msc)