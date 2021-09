Corona im Kreis Viersen : Die Inzidenz sinkt unter 100

Symbolbild Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist auch am Mittwoch weiter gesunken. Laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Zahl der neu bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner aktuell bei 92,5, am Dienstag lag sie noch bei 100,8.

Am Mittwoch kamen 52 Neuinfektionen hinzu, derzeit gelten 506 Menschen als infiziert, 724 Kontaktpersonen befinden sich Quarantäne. Acht Menschen werden aktuell stationär behandelt, zwei befinden sich auf der Intensivstation, eine Person wird beatmet.

Bei den Neuinfektionen bleibt der Anteil der jüngeren Personen weiter hoch. Von 0 bis 49 Jahren wurden am Mittwoch 44 Neuinfektionen bekannt, im Alter von 50 bis 90+ Jahren dagegen acht. An der Gemeinschaftsgrundschule Anrath wurden zwei neue Fälle bekannt, am Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst ein neuer Fall.

(ure)