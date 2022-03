Corona im Kreis Viersen : 86-jähriger Mann aus Brüggen ist gestorben

Kreis Viersen Eine weitere Person ist im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben: ein 86-Jähriger aus Brüggen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden am Mittwoch 846 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 130 in Willich, 95 in Kempen, 67 in Tönisvorst und 32 in Grefrath.