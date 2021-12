Corona im Kreis Viersen : 82-Jähriger gestorben, Inzidenz sinkt leicht

117 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Kreis Viersen am Donnerstag bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 117 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1489 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 209 in Kempen, 197 in Willich, 169 in Tönisvorst und 94 in Grefrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

188 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Ein 82-Jähriger aus Viersen ist an der Corona-Krankheit gestorben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts von 292,1 auf 285,4.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 45 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stationär behandelt, acht von ihnen auf der Intensivstation.

(msc)