Die Zahlen im Kreis Viersen : 49-Jähriger stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Nach längerer Zeit gibt es im Kreis Viersen wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich um einen 49-Jährigen aus Viersen.

Dem Kreis wurden am Mittwoch 44 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 508 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 78 in Willich, 73 in Tönisvorst, 63 in Kempen und 26 in Grefrath. 785 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.