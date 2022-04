„Forum Mittelstand“ im Technologiezentrum Niederrhein in Kempen : Forum Mittelstand – Corona förderte flexibles Arbeiten

Kempen Corona hat insbesondere die Büroarbeit verändert: In vielen Berufen ist flexibles Arbeiten möglich, Dienstreisen sind seltener geworden. Doch nicht jeder ist uneingeschränkt für Homeoffice. Das wurde beim ersten „Forum Mittelstand“ im TZN in Kempen deutlich.

Corona hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Das machte das erste „Forum Mittelstand“ in diesem Jahr in Kempen deutlich. Im Technologiezentrum Niederrhein (TZN) lautete das Thema „Führung während und nach der Pandemie – was können wir aus der Krise für den Führungsalltag von morgen lernen?“ Schließlich habe es durch Corona große Umwälzungen gegeben, betonte Jens Ernesti, Dezernent der Kreisverwaltung für Arbeit, Gesundheit und Soziales, in seiner Begrüßung.