Pandemie im Kreis Viersen : Corona-Fälle in Altenheim und Willicher Kita

Im Kreis Viersen sind am Freitag 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten 196 Menschen als infiziert. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt weiterhin bei 42. Zwei 78-jährige Frauen aus Viersen sind an der Corona-Krankheit gestorben.

Zwei neue Corona-Fälle wurden aus dem Altenzentrum in Grefrath-Oedt gemeldet, somit erhöht sich dort die Zahl auf fünf. In der Kita Villa Kunterbunt in Willich wurde eine Person positiv getestet. In Grefrath gelten aktuell acht Menschen als infiziert, in Kempen elf, in Tönisvorst zehn und in Willich 32.