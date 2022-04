Corona : Drei weitere Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Drei weitere Personen sind an der Corona-Krankheit gestorben: eine 89-Jährige aus Kempen, ein 86-Jähriger aus Viersen sowie ein 86-Jähriger aus Willich.

Die Todesfälle wurden dem Kreisgesundheitsamt nachträglich gemeldet. Die Personen seien bereits während der vergangenen Wochen an Covid-19 gestorben, so die Kreisverwaltung.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag 292 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 43 davon in Kempen, 42 in Willich, 27 in Tönisvorst und 13 in Grefrath. Die geschätzte Zahl der akut infizierten Personen liegt im Kreis Viersen derzeit bei 3459. Gemessen wird die Zahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer.