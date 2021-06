Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt : Drei weitere Menschen an Corona gestorben

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind drei weitere Menschen an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich laut Kreisverwaltung um einen 69-Jährigen aus Tönisvorst sowie um einen 44-Jährigen und einen 74-Jährigen aus der Stadt Viersen.

Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 3. Juni, elf neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 143 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 31 davon in Willich, acht in Grefrath und jeweils fünf in Kempen und Tönisvorst. Bislang wurden in 2364 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind 92 Personen aktuell infiziert, alle mit der englischen Variante.