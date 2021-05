Zahlen im Kreis Viersen : Corona: Der Inzidenzwert sinkt von 87 auf 77

Kreis Viersen Der Corona-Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – im Kreis Viersen sinkt weiter: von zuletzt 87 auf 77 am Freitag.

47 neue Infektionen mit dem Corona-Virus wurden dem Kreis seit Donnerstag bekannt. Aktuell gelten damit 464 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 70 in Kempen, 66 in Willich, 36 in Tönisvorst und 15 in Grefrath. An der Kita St.-Peter-Allee in Kempen wurde eine Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, gemeldet.