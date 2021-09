24 neue Corona-Infektionen : Der Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt auf 43,2

Der Inzidenzwert ist im Kreis Viersen erneut gesunken (Symbolfoto). Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 22. September, 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 218 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 30 in Willich, 17 in Kempen und 13 in Tönisvorst.

In Grefrath gibt es derzeit keinen gemeldeten Fall. Einen neuen Fall gibt es an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst.

192 Kontaktpersonen im Kreis Viersen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 44,2 auf 43,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 65,2.

Zur Zahl der Corona-Patienten in den sechs Krankenhäusern macht der Kreis Viersen derzeit keine Angaben – als Grund wird ein technisches Problem genannt, das seit dem 14. September bestehe.

