Corona und die Folgen : Geringere Belastung für Grefrather Haushalt als befürchtet

Grefrath Kämmerer Andre Middelberg gab einen Überblick über die Corona-Folgen für den Haushalt. Die Lage sei besser als zunächst gedacht. Die Politik stellt sich aber darauf ein, dass die Pandemie die politische Arbeit noch länger erschweren könnte.

In der letzten Sitzung des Jahres hat der Grefrather Gemeinderat in der Turnhalle an der Bruckhauser Straße einige Beschlüsse auf den Weg gebracht. Wie schon im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten, wurden die Gebührensatzungen verabschiedet und der Sperrvermerk für die Erweiterung des Lehrerzimmers an der Sekundarschule aufgehoben, sodass dort die Arbeiten nun beginnen können.