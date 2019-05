Grefrath : Conni begeistert alle Kinder

Grefrath Mit viel Tanz und Gesang wurden kleine und große Conni-Fans im EisSport & EventPark zum 25-jährigen Jubiläum fröhlich unterhalten.

Nachdem das erste Conni-Musical 2016 ein großer Erfolg war und auch am Niederrhein weit über 2500 begeisterte Fans in den Grefrather EisSport & EventPark strömten, startete jetzt zum Jubiläum das neue Cocomico-Musical „Conni – Das Schul-Musical“, das am Sonntag mit gleich zwei Shows in Grefrath gastierte.