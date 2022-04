Donnerstag im Kempener Hagelkreuz : Aktionen und Kulinarisches beim Concordienmarkt

Wer vormittags für den Wochenmarkt-Besuch keine Zeit hat, kommt donnerstags am Nachmittag zum Concordienplatz. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Auf dem Concordienplatz in Kempen findet am Donnerstag, 21. April, ein Eventmarkt unter dem Motto „Fahrrad und mehr“ statt. Dort lässt sich der Wochenmarkt-Besuch entspannt mit dem Start in den Feierabend verbinden.

Die Stadt Kempen macht auf den nächsten Eventmarkt im Hagelkreuz aufmerksam, der für Donnerstag, 21. April, auf dem Concordienplatz geplant ist. Immer am dritten Donnerstag im Monat wird der Concordienmarkt zum Eventmarkt, bei dem einige Besonderheiten für Besucher geboten werden. Geöffnet ist der Markt immer donnerstags von 15 bis 19 Uhr und damit auch für viele Menschen geeignet, die durch ihre Arbeit oder andere Verpflichtungen vormittags keinen Wochenmarkt besuchen können. Der Eventmarkt eigne sich hervorragend für einen Bummel zum Feierabend oder einen gemütlichen Ausklang des Tages, teilt die Stadt Kempen mit.

Der Eventmarkt am Donnerstag steht unter dem Motto „Fahrrad und mehr“: Quartiersentwickler Ingo Behr hat zusammen mit dem Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz das Angebot zusammengestellt. Neben dem gewohnten Angebot aus Obst- und Gemüse-, Metzgerei-, Bäckerei- und Biomolkereiprodukte-Ständen sowie seit neuestem auch einem Fischstand, erwarten die Besucher Kulinarisches, Informatives und Unterhaltsames.

Passend zum Motto „Fahrrad und mehr“ werden die Kempener Unternehmen Radsport Claassen Kempen und Velowelt Kempen auf dem Concordienplatz sein. Außerdem gibt es einige Aktionsstände. Unter anderem ist auch die Stadt Kempen mit einem Stand vertreten und informiert zum Thema fahrradfreundliche Stadt und Radtourismus. Zudem sind die Senioreninitiative, der Handmade-Club Hagelkreuz, die Schmökerbude, der Bürgerverein und das Quartiersbüro Hagelkreuz mit von der Partie.

Info Der Wochenmarkt im Hagelkreuz findet jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr auf dem Concordienplatz statt, an jedem dritten Donnerstag im Monat als Eventmarkt.

(biro)