Comedy in Kempen Ab Herbst wird es richtig lustig

Wer im Sommer nichts zu lachen hatte – sei es nun wegen des Regens oder wegen eines vermasselten Urlaubs – für diejenigen gibt es ab Montag, 16. September, ordentlich was zu schmunzeln. Denn das Kulturamt der Stadt hat ein Comedy- und Kabarett-Programm mit sieben Abenden in der „Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert zusammengestellt. Die Vorstellungen starten jeweils um 20 Uhr. Um keinen der humorvollen Abende zu verpassen gibt es ein Abonnement für diese Reihe (Kategorie A: 132,50 oder Kategorie B: 109,50 Euro), erhältlich beim Kulturamt der Stadt Kempen an der Kasse im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19 in Kempen. Einzelkarten gibt es an der Abendkasse.