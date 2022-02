Comedy in Kempen : Johannes Floehr gastiert im Forum in St. Hubert

Johannes Floehr gastiert im Forum in St. Hubert

Comedy in Kempen

Kempen Comedian Johannes Floehr gibt Antworten im Forum St. Hubert. Dabei findet er, dass er selbst genau sein Humor ist. Noch sind Karten erhältlich.

Drei Felder beackert Comedian Johannes Floehr mit Lust und Leidenschaft: Slam-Poetry, Kabarett und Autor für Witze. Jetzt hat der Ticketverkauf begonnen, denn: Am Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, jeweils um 18.30 und 20.30 Uhr, ist Johannes Floehr mit seinem Programm „Ich bin genau mein Humor“ zu Gast im Kempener Forum St. Hubert.

Floehr brennt darauf, Fragen zu beantworten, Fragen, die man sich kaum traut zu stellen, oder noch nicht wusste, dass man sie stellen kann. Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann „Toller Jochen“? Oder „Prima Klaus“? Was machen Putzerfische, die im Aquarium immer an der Scheibe herumsaugen, in der freien Natur? Schwimmen die ein Leben lang durch den Ozean auf der ewigen Suche nach einer Fensterscheibe und sterben dann total enttäuscht? Und Einräder – warum fallen sie nicht um? Inzwischen steht fest: Wer sich solche Fragen stellt, der braucht keine Antworten, sondern eine Bühne.