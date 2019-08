3. Kempener Weinfest : Angehende Lehrerin ist neue Weinkönigin

Die neue Weinkönigin Clara Lemke (vorne) wurde in St. Hubert von Gero Scheiermann, Jutta Rongen-Güldenbog, Sabrina Küppers, Anne Mewissen, Jörn Schulte, Theo Balters, Anja Thiele, Christian A. Kölker und Tobias Stümges (v.l.n.r.) vorgestellt. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Ein Jury hat die 19-jährige Clara Lemke ausgewählt. Am 30. und 31. August ist das 3. Kempener Weinfest.

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus. Das Ereignis: Am 30. und 31. August wird in St. Hubert das 3. Kempener Weinfest gefeiert. Im Autohaus Rongen wurde jetzt mit Clara Lemke die neue Weinkönigin präsentiert. Die 19-Jährige scheint wie geschaffen zu sein für diese Aufgabe. Gero Scheiermann, eines der insgesamt fünf Jury-Mitglieder, wollte nicht verraten, wie viele Bewerbungen es für das Amt der Weinkönigin gegeben hatte. Er sprach aber von „einer Vielzahl von Bewerbungen“. „Die Jury hatte nach rund 30 Minuten eine Entscheidung getroffen“, erklärte Scheiermann. Alle Altersklassen seien vertreten gewesen. Man habe sich aber bewusst für ein junges Gesicht entschieden. Weingenuss gelte immer noch als etwas Gediegenes – eine junge Weinkönigin solle deshalb auch die jüngere Generation ansprechen.

Kathrin Lemke verriet über ihre Tochter folgendes: „Sie trinkt total gerne Wein – viel lieber als Bier.“ Und sie sei in St. Hubert fest verwurzelt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sie seit fast einem Jahr in Aachen mit dem Berufsziel „Berufsschullehrerin“ studiert und dort auch eine Wohnung hat. „An den Wochenenden bin ich aber meistens zu Hause“, erklärte jetzt die Weinkönigin.

Sie hat ihre ersten Lebensjahre in der Eifel verbracht, ist mit ihren Eltern in so manchem Weingut eingekehrt. Sätze wie diesen vernahm die Jury mit Freude, zumal er authentisch rüberkommt: „Einmal Weinkönigin zu werden, war immer mein Traum.“