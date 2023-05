Ein Straßenfest für die ganze Familie So bunt war das Grefrather City-Fest

Das City-Fest am vergangenen Sonntag wird als äußerst gelungen in die Historie eingehen. Vereine und Institutionen aus Grefrath und aus dem Kreis Viersen stellten sich vor und gaben reichlich Informationen über ihr Wirken, auf der Bühne auf dem Marktplatz folgte eine Aufführung der anderen, Händler boten ihre Waren an. Außerdem war am Deversdonk eine Kirmes in das bunte Treiben eingebunden. Grefrath hatte wirklich etwas zu bieten – und das bei bestem Wetter.