Harmonie von Sopran und Harfe Klänge von Liebe und Liebesleid

„Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand“ – der Beginn der letzten Strophe der „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss, die am Schluss des Programms standen – hatten die Künstlerinnen als Motto für die vier Liedgruppen ausgesucht. Sowohl bei den Gesängen von Claude Debussy, von Ottorino Respighi als auch von Richard Strauss war die Reihenfolge so gewählt, dass am Anfang stets das Liebesglück und am Ende das Liebesleid stand.