Konzert in der Kempener „Haltestelle“ Chris Hopkins bot eleganten Jazz mit Temperament

Neben bekannten Titeln von Cole Porter wie „You do something to me” und „The Christmas Song” von Mel Tormé erklangen die Stücke „They call him chop suey” und „I can‘t get started” von Bunny Berigan. Dann wurde es adventlich mit „Santa Claus is coming to town” mit einem exzellenten Chris Hopkins am Alt-Saxophon, dem traditionellen „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ im ungewöhnlichen Samba-Rhythmus und „Winter Wonderland“ als Zugabe.