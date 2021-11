Grefrather Chor muss aufgeben : Liederkranz gibt Auflösung bekannt

Grefrath 152 Jahre Chorgeschichte werden Ende dieses Jahres beendet sein. Der „Liederkranz Grefrath“ muss aufgeben. Vor allem der fehlende Nachwuchs traf den Chor ins Mark.

Hugo Bellgardt ist Vorsitzender der Grefrather Chores „Liederkranz“ – in diesen Tagen ein Amt, um das ihn kaum jemand beneiden wird: „152 Jahren hat der Chor bestanden. Jetzt muss ich tieftraurig die geplante Vereinsauflösung bekannt machen.“ Mit einem kurzen Rückblick auf erfolgreiche Jahre, geprägt von der Liebe und Freude zur Musik und zum Gesang, will er die Erinnerung an eine wundervolle Zeit wach halten.

Am 14. August 1869 begann die Geschichte des Liederkranzes. Der Grefrather Lehrer Johannes Horrix gründet den Quartettverein Liederkranz. Einige Generationen und zwei Weltkriege überdauerte dieser Chor. Im Jahr 1975 fusionierte die Grefrather Sängervereinigung in den Liederkranz. Nach der erfolgreichen und von vielen musikalischen Einlagen geprägte Zeit mit den Chorleitern Tebarth, Schlösser und Marx übernahm 1982 der Musikdirektor Johannes Menskes die musikalische Leitung.

Johannes Menskes führte den Liederkranz im Jahr 1984 in die Chorgemeinschaft der „Menskes-Chöre“ ein. Viele große Erfolge in Funk und Fernsehen trugen die Handschrift des großen Musikpädagogen, der später aus gesundheitlichen Gründen seine Chorleitung niederlegen musste. Sein Nachfolger Hermannjosef Roosen aus Krefeld führte ab dem Jahr 2006 den Chor in eine neue Zeit. 2009 verabschiedete sich Roosen vom Liederkranz. Der bekennende Niederrheiner Gerd Philips übernahm den Dirigentenstab. Schon in den ersten Proben zeigte Gerd Philips seine Chorvision auf. Sein Credo: Die vielfältigen Funktionen des gemeinsamen Singens auch aus psychologischer Sicht mit Sinn, Freude und Harmonie auszustatten. Und: den Chor verstärkt als Element der Gemeinde Grefrath herauszustellen und durch einvernehmliche, musikalische Schwerpunkte neue Perspektiven aufzuzeigen, ohne die Wurzel des Chorgesangs zu vernachlässigen. Eine Erkrankung beendete die kurze erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Chor.