Chlorgasaustritt im Schwimmbad Großeinsatz für die Feuerwehr in Grefrath

Nach Angaben der Gemeindewerke Grefrath soll die Anlage am Mittwoch durch Fachfirmen wieder in Betrieb genommen werden, am Mittwoch bleibt das Freibad deshalb geschlossen. Es kann voraussichtlich am Donnerstag wieder geöffnet werden. Schwimmzeiten sind in den Sommerferien von 9.30 bis 19.30 Uhr, die Wasserzeit endet 15 Minuten vor Schließung.